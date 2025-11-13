снимка: Булфото

Мъгли ще има сутрин в равнините, дъждът се завръща от понеделник

Истинско циганско лято с необичайно високи за сезона температури ни очаква през предстоящите почивни дни. Това показва седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за периода от 15 до 20 ноември.

Слънчев и топъл уикенд

През събота и неделя времето ще се задържи почти тихо, като само в източните райони ще духа слаб южен вятър. Сутрин на много места в равнините и котловините видимостта ще бъде намалена от мъгли или ниска слоеста облачност.

В останалата част от страната съботният ден ще бъде предимно слънчев. В неделя се очаква разкъсана висока облачност, но температурите ще продължат да се повишават. Минималните стойности ще бъдат между 3° и 8°, а максималните ще достигнат пролетни стойности между 16° и 21°. По-хладно ще остане единствено в районите с трайна мъгла.

Промяна на времето от понеделник

Новата седмица ще започне с усилване на вятъра от юг-югозапад, което ще донесе допълнително затопляне. Облачността обаче ще се увеличи и до вечерта в понеделник на отделни места в Западна България ще превали дъжд.

Във вторник времето ще бъде предимно облачно, като валежите ще обхванат и източните райони. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, което ще доведе до значително понижение на температурите в Западна България. В централните и източните части на страната обаче живакът в термометрите ще остане висок – до около 20 градуса.

В сряда и четвъртък вятърът отново ще се обърне от юг и ще се усили, особено в Източна България. Облачността ще бъде по-често значителна, но слаби превалявания от дъжд са възможни само на отделни места, главно в западните и планинските райони.

Температурите отново ще тръгнат нагоре, като в четвъртък (20 ноември) сутрешните стойности ще са между 8° и 13°, а максималните ще варират в диапазона от 18° до 23°.

