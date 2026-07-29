Слънчева и гореща сряда с температури до 36 градуса

Булфото

В сряда времето ще бъде предимно слънчево и горещо. След обяд температурите в страната ще се повишат чувствително, като горещините ще обхванат по-голямата част от България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, като в източните райони ще бъде до умерен.

Максималните температури за страната ще варират между 31 и 36 градуса, в София около 31, предаде БГНЕС.

За тези, които са избрали да прекарат деня на плажа, условията ще бъдат отлични. Очаква се слънчево време по цялото крайбрежие с температура на въздуха около 28 градуса, а на морската вода - около 24. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а морето ще бъде спокойно с вълнение от едва 1-2 бала.

Планините също ще предложат предимно слънчево време. В следобедните часове се очакват временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Туристите трябва да имат предвид, че по билото на Централна Стара планина са възможни и временно бурни пориви. Температурата на 1200 метра надморска височина максималните стойности ще достигнат около 25, а на 2000 метра ще бъде по-хладно – около 16.

Редактор "Екип на Петел",

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