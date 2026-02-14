Слънчева събота с температури над 10 градуса

снимка: Булфото

Днес ще преобладава слънчево време. Това става ясно от прогнозата за 14 февруари на Националния институт по хидрология и метеорология. От запад облачността ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

В планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, над около 2000 метра – сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-15°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

