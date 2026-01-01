Слънчево, но студено на 1 януари

снимка: Булфото

Днес ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад, но до вечерта ще се ориентира от югозапад и с него ще започне бързо затопляне. Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°.

Атмосферното налягане преди обяд ще продължи да се повишава и ще бъде около средното за месеца. В следобедните часове слабо ще се понижи.

В планините ще бъде предимно слънчево, но много студено. Ще духа силен северозападен вятър и ще има условия за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от запад, но до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-5°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 7 мин.

Луната в София залязва в 6 ч. и 00 мин. и изгрява в 14 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

