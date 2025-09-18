Слънчево, но ветровито ще бъде днес

Снимка: Пиксабей

Днес ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се повишава.

Ще духа умерен, в североизточните райони - временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София - около 24.

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра - около 8.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23-26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайна мъгла. В петък все още ще духа северозападен вятър, но значително ще отслабне, а в събота вятърът ще е от изток-югоизток, предимно слаб. В петък минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в котловините и по-ниски, а максималните - между 23 и 28 градуса; а в събота - с 1-2 градуса по-високи.

