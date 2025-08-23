Слънчево, но ветровито в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота северозападният вятър ще се усили, ще навлиза и порция студен въздух. Явленията ще обхванат и Североизточните райони от нашата страна. На изолирани места ще паднат валежи, ще има условия и за градушки, но до полунощ явленията ще затихват, а облачността от запад ще е в процес на разкъсване. Ще продължи да духа слаб до умерен, а в Дунавската равнина и силен северозападен вятър.

Минималните температури ще са между 10°C и 17°C.

През деня в събота северозападният вятър ще се усили ще навлиза порция студен въздух. До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд в планинските райони и над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и над планините ще превали слаб дъжд.

Дневните температури ще се понижат и ще са между 25-30°C. Не са изключени и температури над 32 градуса по Целзий около р. Марица, в Горнотракийската низина.

Времето в София

През нощта срещу събота времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 12°С до 13°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с развитие на купесто-дъждовна облачност. Дневните температури ще се понижат, като максималните ще достигнат 27°-28°C.

Времето в планините

През нощта срещу събота ще е предимно облачно. Валежи от дъжд се очакват над Централна Стара планина, Лудогорието и Странджа.

През деня ще е слънчево. След обяд, над планините от Западна, Централна България и Родопите времето ще е с развитие на купесто-дъждовна облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 20°C, а на 2000 метра – около 15°C. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу събота времето ще е предимно ясно. През деня ще е слънчево, предава meteobalkans.com. След обяд по Южното Черноморие се очакват валежи и гръмотевици.

Вятърът ще духа от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Температурата на морската вода е 26°-27°С.

Времето на Балканите

Централните и Източни Балкани ще са под влияние на барична долина, свързана с преминаващ студен атмосферен фронт. На много места в България, Румъния и Молдова ще има значителни валежи. Гърция ще бъде под влияние на гребен, свързан с адвекция на по-топла въздушна маса, и температурите ще останат високи.

