Слънчево, с временни увеличения на облачността в последния работен ден от седмицата

Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд над Югозападна България. Ще бъде почти тихо. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 19, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, на 2000 метра – около 9.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 16-18 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб вятър от южната четвърт. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.

