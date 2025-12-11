Слънчево и почти тихо ще бъде в четвъртък

Снимка: Пиксабей

Днес над страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд над източните райони ще има и средна облачност. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Почти тихо време с максимални температури между 10 и 15 градуса, в София - около 12.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен вятър от северна четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 5.

По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд видимостта ще се подобри, но главно по северното крайбрежие ще има разкъсана средна облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 11-14 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,47 ч. и залязва в 16,53 ч. Продължителност на деня: 9,06 ч. Луната в София залязва в 12,30 ч. и изгрява в 0,18 ч. на 12 декември. Фаза на Луната: последна четвърт.

През нощта срещу петък вятърът от северозапад за кратко ще се усили до умерен. Ще има временни увеличения на облачността, на отделни места е възможно съвсем слабо и за кратко да превали. През деня ще има разкъсана облачност, по-значителна над Северна България, вероятността за валеж е малка. Вятърът ще отслабне.

В събота ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобри, а облачността ще се разкъса и намалее, на места до слънчево.

