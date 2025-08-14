Слънчево и с температури над 30 градуса у нас днес

Снимка: Petel.bg

Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София - около 31, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра - около 19.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През следващите два дни в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и в петък на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!