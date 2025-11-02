Слънчево и тихо в неделя

снимка: Булфото

В последния ден от седмицата ще е предимно слънчево, предаде БНТ.

Сутринта в равнинната част от страната ще е все още мъгливо или с ниска слоеста облачност, но до обяд ще се разсеят. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на много места – мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°.

Предимно слънчево време и в планините, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток.

