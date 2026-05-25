Слънчево и топло време в понеделник по Черноморието

През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони. До сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще е със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятърът ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад, в Източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 24°.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-североизток, след пладне слаб от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

