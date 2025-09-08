Слънчево начало на седмицата

Снимка: Пиксабей

Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра - около 15.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28 и 33 градуса.

