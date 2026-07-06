Слънчево по Черноморието

карта НИМХ

Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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