Слънчево в петък, малка вероятност за валежи

Снимка Булфото, архив

В сутрешните часове на отделни места в низините ще се образува краткотрайна мъгла. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, съобщи НИМХ за БТА.

Ще бъде предимно слънчево, след обяд, над планинските райони - с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.

Ще духа слаб юг-югозападен вятър.

Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 22 и 27 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи малко по-ниско от средното за май.

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