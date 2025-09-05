Слънчево време в петък, с разкъсана висока облачност

Снимка: Пиксабей

Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца - няма да се променя съществено. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа слаб, в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София – около 29, съобщават от НИМХ при БАН.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 15.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, преди обяд с по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

