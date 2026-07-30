Слънчево време в следващите няколко дни

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В близките дни ще бъде слънчево и все по-горещо. В края на тази и през новата седмица опасно високи температури се очакват в много райони от страната, съобщава БНТ.

Утре в почти цялата страна ще бъде горещо, с максимални температури от 30° и 36°, в София – около 31°. Ще духа слаб, в източните райони – умерен източен вятър.

Слънчево ще бъде и по Черноморието с максимални температури между 27° и 30. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с височина на вълните до около половин метър. Температурата на морската вода е от 23° до 26°.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево, с умерен, само по високите части – временно силен североизточен вятър.

Слънчево ще бъде и в по-голямата част от Европа. Горещата вълна се измества на изток. На Британските острови и във Франция предстои относително захлаждане. Опасно високи температури се очакват утре в страните от Централна Европа, както и все още само в западните части от Балканите – 37° в Тирана, 38° в Скопие. В останалата част от полуострова температурите ще се задържат все още близки до климатичните норми.

У нас в петък ще бъде още по-горещо, а опасността пожари в почти цялата страна ще остане повишена. Слънчево ще бъде и през следващите дни. Температурите ще продължават да се повишават и в неделя и понеделник максималните в повечето райони ще бъдат над 35°. По-прохладно ще остане до края на седмицата по Черноморското ни крайбрежие, с температури до 30°, но след това и там ще бъде горещо, с максимални стойности около 32° - 33°.

Редактор "Екип на Петел",

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