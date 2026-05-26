Слънце, дъжд и градушки до края на май

Слънце, дъжд, градушки и разнообразни температури - това сочи прогнозата за времето до края на месец май.

Ще има и много слънчеви часове, но и гръмотевични бури и опасност от градушки. Съществени промени се очакват и в температурно отношение – горещо време, с температури над 30° утре и в неделя, и отново хладно за сезона в петък, на места с едва около 20°, информира БНТ.

Утре максималните температури ще бъдат от 29° до 34°, в София – около 28°, на морския бряг – между 25° и 28°. След слънчевото начало на деня, след обяд ще има валежи, гръмотевична дейност и условия за градушки, на повече места в южната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб, до умерен от северозапад, по Черноморието, където също ще има следобедни превалявания, главно по южното крайбрежие – от югоизток. Температурата на морската вода е от 16° до 20°.

И в планините ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове на много места ще има валежи, гръмотевици и условия и за градушки.

Горещата вълна, обхванала по-голямата част от Европа – много по-високи от климатичните норми ще останат и утре температурите в Испания, Португалия, Франция, Северна Италия и Южна Германия. По-високи от обичайните за края на май ще бъдат температурите и в по-голямата част от Балканите, с изключение на Гърция. Не само горещо, в по-голямата част от континента ще бъде и слънчево. Следобедни валежи от дъжд ще има на Апенините, в страните от Източна Европа, включително и на Балканите. Ще вали и на Скандинавския полуостров, като във Финландия ще превалява и сняг.

У нас в четвъртък ще има много райони с валежи, по-интензивни и придружени от мощни гръмотевични бури в следобедните часове. Има опасност и от градушки. В петък ще е слънчево, с повече облаци и изолирани превалявания в източните и планинските райони. Слънчево ще бъде и през почивните дни, а след временното захлаждане в четвъртък и петък, температурите ще се повишават. В края на на неделния ден отново ще има райони с валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

