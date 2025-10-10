Слънцето постепенно се завръща от днес

Снимка: Пиксабей

Днес облачността над страната ще е променлива, на места намаляваща по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над западната половина от страната, но само на отделни места в планинските райони ще превали слаб дъжд. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца - бавно ще се повишава. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, в София – около 17, съобщават от НИМХ при БАН.

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 2.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение; облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и планините ще превали. Значителни количества не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14 и 19 градуса, а сутрешните – между 7 и 12.

През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5 и 10 градуса. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.

