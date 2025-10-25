Слънцето се показва и валежите спират в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота над почти цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните градуси ще бъдат между 5° и 9°C, a по морето – малко по-високи, до 11–13°C.

През деня в събота, над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност, намаляваща и до слънчево. Късно след обяд и привечер, над крайните северозападни райони тя отново ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Дневните температури ще са около 16-22°C.

Времето в София

През нощта срещу събота времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 6°С до 7°C. До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 16°-17°C, допълва meteobalkans.com.

Времето по планините ще е с разкъсана облачност, повече облаци се очакват над централните райони на Стара планина. Привечер облачността ще се увеличи и се очакват валежи от дъжд над Западна Стара планина. Ще духа умерен вятър от югозапад, а по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 4°.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще са между 18° и 20°С. Температурата на морската вода е между 15 и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

От запад ще започне ново увеличение на облачността и на много места до края на деня ще превали дъжд, а по Адриатическото крайбрежие - с гръмотевици. Над останалата част от полуострова облачността ще е разкъсана.

