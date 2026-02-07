Слънцето се показва и валежите спират в събота

През нощта срещу събота, в Северозападна България и Предбалкана, заради отрицателните температури, ще се създадат условия за поледици и заледявания. Над останалата част от страната облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно време, а в котловините в сутрешните часове ще бъде мъгливо. Мъгли се очакват и в Дунавската равнина.

Минималните температури ще са от минус 2° до +2° в Северозападна България до 4°–6° в югоизточните райони.

През деня в събота в Дунавската равнина ще се задържи ниска слоеста облачност или мъгла, докато в останалата част от страната ще имаме и повече слънчеви часове. Следобед облачността в СЗ България ще започне да се разкъсва. Вятърът ще слаб от запад.

Максималните температури ще са в широк интервал – от 4°–7° в Северозападна България до 12°–14° в крайните югозападни и югоизточни райони.

Времето в София

През нощта срещу събота ще бъде с разкъсана облачност. След обяд облачността ще намле до слънчево. Ще духа слаб западен вятър Минималните температури ще са между минус 1°С и 0°С, а максималните – до плюс 7-9°С.

В планините

Над планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания над масивите в Западна и Централна България. Следобед облачността ще се разкъса до слънчево време. Ще духа умерен, а в Източна Стара планина и Странджа - до силен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 6°, а на 2000 м – около 1°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Следобед ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг–югоизток. Максималните температури ще са между 8° и 12°, предава meteobalkans.com.

Времето на Балканите

Нов циклон ще определя времето над почти целия Балкански полуостров, с валежи от дъжд.

