Слънцето се завръща в началото на новата седмица

снимка: Булфото

Понеделник идва със слънце и по-високи температури

Значителна облачност и понижение на температурите очакват България в последния ден на ноември. Студен атмосферен фронт ще донесе валежи от дъжд и сняг, придружени от умерен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Прогноза за новата седмица

Новата седмица ще започне с подобрение на времето. В понеделник се очаква предимно слънчево време, въпреки че сутринта на места в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност. Вятърът постепенно ще отслабва, а във вторник в много райони напълно ще стихне, допълва Дунав мост.

Минималните температури в началото на седмицата ще са между 0° и 5°, а максималните ще се повишат леко, достигайки интервала между 8° и 13°.

Дъжд и сняг в неделя

През нощта облачността над страната ще остане значителна. В западната и централната част на Дунавската равнина ще продължи да вали дъжд, като в Западна Стара планина и високите полета на Западна България дъждът ще се примесва със сняг. Очаква се до сутринта валежите в повечето райони да спрат.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!