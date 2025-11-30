Слънцето се завръща в началото на новата седмица
снимка: Булфото
Понеделник идва със слънце и по-високи температури
Значителна облачност и понижение на температурите очакват България в последния ден на ноември. Студен атмосферен фронт ще донесе валежи от дъжд и сняг, придружени от умерен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Прогноза за новата седмица
Новата седмица ще започне с подобрение на времето. В понеделник се очаква предимно слънчево време, въпреки че сутринта на места в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност. Вятърът постепенно ще отслабва, а във вторник в много райони напълно ще стихне, допълва Дунав мост.
Минималните температури в началото на седмицата ще са между 0° и 5°, а максималните ще се повишат леко, достигайки интервала между 8° и 13°.
Дъжд и сняг в неделя
През нощта облачността над страната ще остане значителна. В западната и централната част на Дунавската равнина ще продължи да вали дъжд, като в Западна Стара планина и високите полета на Западна България дъждът ще се примесва със сняг. Очаква се до сутринта валежите в повечето райони да спрат.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!