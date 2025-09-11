Славчев: Подготвихме вот на недоверие още през юли, само "Величие" ни подкрепиха

Кадър БНТ

Нашата задача като опозиция е да свалим това правителство и затова организираме протест в събота. Това заяви в "Още от деня" депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев.

Той обясни, че "Възраждане" още през юли са подготвили вот на недоверие на тема безводие - тогава преговаряли и с другите опозиционни партии, но единствено от "Величие" са ги подкрепили и са се подписали.

"Имаше някои грозни сцени, включително с партии като МЕЧ, които ни казаха, че трябва да им се молим на вратата, за да го подпишат. Не можах да ги разбера. Аз им казах, че това е вот заради безводието, най-голямата криза в момента. Ходил съм лично да говоря с представители на всички партии. ПП-ДБ отказаха да го подпишат, нямаше аргумент. Ако смятат, че проблемът с безводието е "руско влакче", нека бъде така", заяви Славчев.

Той определи кризата с безводието като "умишлено безхаберие, за да могат да се крадат пари". Каза, че "Възраждане" са внесли предложения за изменения в Закона за ВиК, така че общините да могат сами да си управляват инфраструктурата. От ПП-ДБ също имали подобен законопроект.

"Разбрахме се с ПП-ДБ и техните представители в комисията по екология - да подкрепим ние техния и те нашия, за да можем да направим работна група. Аз говорих с "Величие", МЕЧ, те също казаха, че ще го подкрепят, за да има работна група и от двата законопроекта да излезе един общ. След два часа дебати дойде гласуването и ПП-ДБ гласуваха "въздържали се", въпреки че преди това бяхме говорили абсолютно човешки. Когато ги попитах защо го правят, те казаха - политическо решение", каза депутатът.

