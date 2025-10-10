Славена Вътова посочи слабото си място

Редактор: Недко Петров

Модел разкри, че спи малко и това го отчита като грешка. Славена Вътова призна, че при цялото й внимание и отношение към пълноценния живот, това е нейното слабо място. Тя обаче е убедена, че въпреки че доста работи, в един момент, в който си сложи това като приоритет, ще го постигне.

Лягам късно, но винаги ставам в 5 часа сутринта, за да приготвя закуска на децата преди да тръгнат на училище, заяви в „Преди обед“ инфлуенсърката.

Славена каза също, че храната е от изключително огромно значение за нашето здраве и най-вече за децата, когато растат. Затова е много важно всичко, което се консумира, да е пълноценно и хубаво. Специално при големите пък това е една страхотна превенция за здравето им.

Хубавицата обаче не си позволи да дава съвети за хранителни навици, тъй като според нея всеки един човек е индивидуалност, а и през годините тялото се променя.

В един момент имаш нужда от едни неща, а после от други. При мен примерно след ражданията имах огромен глад сутрин и трябваше да закусвам задължително. Но през последните няколко години, въобще не си помислям за закуска. Като стана, първото ми хранене е рано следобяд. Човек много се променя, човек трябва да се следи и да си прави изследвания, за да знае как е, заяви Славена.

Няма така универсална диета или режим. Аз се чувствам добре да не консумирам месо, но има хора, които не може да не консумират месо. Затова не трябва да се взимат някакви такива общи неща. Хубаво е напримепр да се пие вода, но има много хора, които задържат вода, и трябва да вземат някакви други мерки. Така че просто е много важна грижата като превенция, каза още по бТВ Славена Вътова.

