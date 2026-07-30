Слави: Кризисен PR е, когато се издъниш със самолетите, да накараш някой вместо теб да започне да върти телефона

Снимка Фейсбук, Слави Трифонов

Уважаеми, скъпи приятели, замисляли ли сте се какво означава словосъчетанието „кризисен PR“? Аз лично не се бях замислял, но днес разбрах. От днес вече знам. Кризисен PR е, когато се издъниш със самолетите, да накараш някой вместо теб да започне да върти телефона.

Това написа Слави Трифонов в личния си профил във Фейсбук:

Ето как продължава публикацията:

Днес външният министър, Велислава Петрова, се обадила на своя ирански колега Абас Арагчи и му е казала: „Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.“

Добре бе, не им ли се скъсяват краката на тези хора? Не им ли растат носовете? Аз знам защо лъжат така. Всъщност те се опитват да излъжат нас. Дълбоко ни подценяват, мислят ни за тъпи и директно минават „през просото“. Значи, Велислава казала на Абас Арагчи, че самолетите не са за военни цели. А вижте какво каза Доналд Тръмп преди няколко дни в социалната си мрежа Truth Social. Цитирам: „Благодаря ви, министър-председател Радев! България подкрепя Тръмп и одобрява подкрепата за американските военновъздушни бази въпреки заплахите от Иран.“

А така! Сега на кого да вярвам? На Велислава Петрова или на Доналд Тръмп? Кой от двамата лъже? Доналд Тръмп не лъже, защото българският парламент одобри предложението на Радев в Безмер да бъдат разположени американски военни самолети-цистерни.

Добре бе, Велислава, как ти продължи разговора с Абас Арагчи, след като му каза, че тия самолети няма да участват в подпомагане на бойни действия? Сигурно си му казала, че тия самолети са тук, за да карат от България за Иран български пуканки. Или кисело мляко. При всички случаи нещо, което не е керосин за бойни самолети.

Приятелски съвет. Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант.

Редактор "Екип на Петел",

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