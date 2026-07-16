Слави: На кого да вярваме за Украйна - на Радев или на външния министър

Колаж: Фейсбук, Булфото

Министър-председателят Румен Радев отказа да подкрепи „коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна и заяви много ясно, че България няма да участва в нея, защото според него нашата страна няма място в група, която финансира и подкрепя войната в Украйна, написа Слави Трифонов в личния си профил във Фейсбук.

Ето как продължава публикацията му.

Обаче само 24 часа по-късно министърът на външните работи Велислава Петрова, на посещение в Украйна, подписа декларация, с която се подкрепя същата тази „коалиция на желаещите“.

След това Министерството на външните работи излезе със съобщение, че всъщност не подкрепяме коалицията, което обаче буди недоумение, тъй като в декларацията ясно е написано, цитирам:

„7. Признаваме важната роля на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставяне на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност. Изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа.“

Край на цитата.

И това нещо е подписано от външния министър.

Не знам дали вие се обърквате, но аз се обърквам и направо се побърквам от тези явни противоречия. На кого да вярваме? Кое от двете сега е вярно? Кое от двете изразява позицията на България?

Тъй като познавам прекрасно Велислава Петрова, съм абсолютно сигурен, че тя не е подписала тази декларация на своя глава и там стои нейният подпис, но желанието и заръката са на министър-председателя Радев. Тоест Радев, от една страна, подкрепя „коалицията на желаещите“, а от друга страна, за нищо на света няма да я подкрепи.

Тъй като това се случва за пореден път, не може да се каже, че министър-председателят нещо се е объркал, а става ясно, че това е неговото стандартно поведение. Което какво означава? Ако утре каже нещо важно, вдругиден той ще каже обратното, или ще направи обратното, или някой ще каже обратното от негово име… И въобще, мислех си, че Бойко Борисов най-добре ги може тези работи, обаче така, като гледам, Радев ще го бие.

Затова ще цитирам мъдрия български народ, който е казал: „Който седи на два стола - пада.“ Само дето не е уточнил на какво падаш всъщност.

факти.бг

Редактор "Екип на Петел",

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