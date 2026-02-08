Слави Ангелов: Калушев накарал 3-мата да се самоубият в хижата, после повел другите на смърт

Кадър БТВ

Топ криминалният репортер Слави Ангелов излезе с категорична позиция във Фейсбук.

Той е категоричен, че вината за убийствата на Петрохан е на Ивайло Калушев.

Ето какво пише той:

Калушев накарал 3-мата да се самоубият в хижата, после повел другите на смърт

Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е причина за смъртта на тримата мъже в хижата, както и, че ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи. Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза - есемеса до майка му, негов последен пост във ФБ, както и особеностите на характера му. И, разбира се, развоят на събитията веднага след тройното убийство - изчезването му.

В хижата в Петрохан има много доказателства, че тримата там сами са посегнали на живота си. Не са убити в наказателна акция. Най-трудно ще бъде доказването, че това е станало под въздействието на Ивайло Калушев. Дали ще наричаме това подбудителство секта, не е важно. Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. За тази част от нея с хипер развита амигдала в мозъка, която ги прави тревожни, гневни и склонни да търсят конспиративни обяснения за всичко. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години. Което обяснява и психическото здраве на обществото ни.

Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им - от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не. Вижте версиите им и ги поканете да коментират следващото голямо убийство. Като един столичен криминалист, който след изчезването на Сашко в Перник, заяви, че 1) детето е отвлечено 2) детето вече е мъртво 3) в историята е замесен бащата. Предполагам помните какво се случи в крайна сметка. Но криминалистът продължава да коментира всеки значим случай в телевизионните студиа. Шоуто в ефир трябва да продължи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!