Слави Ангелов: Пепи Еврото ще се върне, след като си реши проблемите с правосъдието

Кадър bTV

Журналистът Слави Ангелов коментира в ефира на bTV темите около новите обвинения срещу Петьо Петров – Пепи Еврото, скандала с европрокурора Теодора Георгиева, ролята на Борислав Сарафов и проблемите в съдебната система.

По повод решението на съда от вчера Пепи Еврото да бъде глобен с малко над 2500 евро Ангелов заяви иронично: „Аз се надявам, че пожарникарите на аерогара София са напълнили пожарните коли, след като ги изпразниха по този красив начин за посрещането на Дара, защото Пепи Еврото заслужава такова посрещане. Ако Пепи Еврото се яви на "Евровизия", която е на тема овладяване на правосъдната система, той според мен ще ги размаже всички там.“

Според журналиста няма основания да се очаква различен развой по делата срещу Петров.

„Имаш една прокуратура, която е обвинител в тази ситуация. Имаш снимки на доскорошния главен прокурор Сарафов с Пепи Еврото в братски прегръдки, с усмивки, с някакви торбички в ръка. Няма как да очакваш прокуратурата, която е подчинена на него, да навреди на този човек“, смята Слави Ангелов.

„Всички знаем колко лесно е един дознател и особено един прокурор да минира едно дело, да го провали по такъв начин, че да стигнем до глоба вместо до затвор. Сарафов няма да иска този поздравителен адрес“, допълни той.

Журналистът коментира и политическите заявки за разследване на мрежите за влияние в съдебната система около Мартин Божанов- Нотариуса и Пепи Еврото.

По думите му държавата изглежда „смешно“, защото няма механизми за реална отговорност.

Според Ангелов обсъжданите промени в Закона за съдебната власт не решават системния проблем: „Това са някакви игри, които са на кръпки.“

