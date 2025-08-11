Слави Ангелов: САЩ и Русия ще се разберат, войната в Украйна ще приключи с поражение за украинците, и Европа

Кадър Фб

Отдавна не съм писал тук, но срещата в Аляска отваря вратата към това, което аз и други отдавна казвахме, че ще стане.

Това написа политологът Слави Василев във „Фейсбук“.

"САЩ и Русия ще се разберат, войната в Украйна ще приключи с поражение за украинците, и Европа — тоест всички ние, включително — ще платим сметката. Заради слепотата на елитите ни, включително цялото българско правителство и мнозинството в НС, добави още той.

На фона на това наблюдавам с голямо удовлетворение сблъсъка с реалността на родните анализатори, геополитици и разни други стратези — тип Тагарев тази сутрин в ефира на bTV — на които ще им се налага да обяснят все по-неадекватно собствената си мисловна немощ. Музика за моите уши е да слушам в ефир интелектуалните им изпражнения от типа „Путин надигра американския президент“ и „дезинформацията и пропагандата на Кремъл победиха“, уточни Василев.

Не, мили глупци! Не е дезинформацията победила, а военната сила. И колкото по-дълго европейците отказват да свалят розовите очила, толкова по-голямо ще е стратегическото поражение за целия ЕС. Ние в България, разбира се, продължаваме да копаем дъно — всякакво: геополитическо, фискално, корупционно. Но докато ни управляват мутри, тлъсти корупционери и дребни шарлатани, ще бъде така, подчерта политологът."

