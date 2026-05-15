Слави Бинев: Откраднаха ни два медала на европейското

Президентът на Българска федерация по таекуондо Слави Бинев заяви категорично, че националения ни отбор е бил ощетен на европейското първенство, като по думите му два медала са били „откраднати“ заради съдийски грешки.

„Всички видяха, че два медала ни бяха откраднати директно. А третия сами си го изпуснахме, след като Умит си счупи ръката още в първата среща. Аз дори не исках да излиза на втория двубой, но той показа невероятен характер и беше напълно равностоен срещу бъдещия европейски шампион, въпреки травмата“, коментира Бинев, цитиран от БНр.

Според него България е можела да завърши шампионата с още поне три отличия.

„При Стефан и Александра имаше явни съдийски грешки, които за съжаление плащат състезателите. Съдиите вече са наказани, но това не връща загубените срещи. А става дума за четвъртфинали, които директно те изпращат към медалите“, подчерта той.

Бинев изрази увереност, че при оптимално развитие на събитията националният тим е можел да бъде №1 както при мъжете, така и при жените. Той обърна специално внимание и на отсъствието на Кимия Ализаде, като заяви, че решението да не участва е било взето с цел да не се рискува здравето ѝ.

„Кимия беше на място и дори съжаляваше, че не се е включила. Но преценихме, че е по-добре да я запазим за следващите състезания. Това е европейско първенство — всички дават максимума от себе си и рискът от тежки травми е огромен“, каза той.

По отношение на Калина Бояджиева Бинев заяви, че тя също би могла да стане европейска шампионка, ако беше в оптимално състояние.

„Германката, която спечели титлата, Калина я побеждава дори след операцията и то без особено напрежение“, допълни президентът на федерацията. Той разкри още, че Денис Димитров е имал колебания дали да се завърне към активните състезания.

„Талантите понякога са своенравни. Можем да им покажем правилния път, но не можем да ги принудим да го следват“, коментира Бинев.

Според него има вероятност и Александър Джорджев да се върне към активна подготовка още от 1 юни, когато започва събирането на точки за олимпийската ранглиста. Бинев отличи и представянето на Християн Георгиев, чийто четвъртфинал определи като „инфарктен“.

„В последните десет секунди водачеството се сменяше 16 пъти. Такъв мач не бях гледал. Това са срещи, които могат да влязат в златната история на таекуондото“, каза той.

Президентът на федерацията коментира и работата с новото ръководство на спортното министерство, като изрази сериозен оптимизъм.

„За първи път от Министерството ми се обадиха още преди официално да анонсираме резултатите, за да ни поздравят. Това никога не се е случвало досега. Вярвам, че министърът уважава хората, които се опитват да върнат младите от улицата в спортните зали“, заяви Бинев.

След кратък възстановителен период националният отбор започва подготовка за Президентската купа в Нюрнберг. По думите на Бинев двама български състезатели вече са си осигурили участие в първото Гран При, а за второто страната ни може да има между четирима и петима представители — нещо, което „не се е случвало никога досега“.

