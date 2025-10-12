Слави Трифонов: Благодарен съм за прекрасните моменти с Иво Сиромахов

Кадър Фб

Слави Трифонов с първи коментар след раздялата на Сиромахов със 7/8 TV.

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно."

