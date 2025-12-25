Слави Трифонов: Да. Такъв е животът! И всички ние го обичаме, защото е неповторим

Булфото

Слави Трифонов написа поздрав за Коледа.

Ето какво казва той:

Сигурен съм, че някой някъде искрено и дълбоко те обича от цялото си сърце.

Също така съм сигурен, че ти обичаш някого искрено и дълбоко, от цялото си сърце.

Да. Такъв е животът! И всички ние го обичаме, защото е неповторим.

Със следващата песен искам да пожелая весели празници на вас, на вашите семейства и на всичките ви близки хора, защото толкова много пъти съм се чувствал като част от най-близкото ви обкръжение.

Благодаря ви! Желая ви здраве, късмет и любов!

Честита Коледа и весели празници!"

За съжаление той е ограничил коментарите и хората няма как да му пожелаят нещо за Коледа.

