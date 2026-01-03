Слави Трифонов: Димитър Пенев ще е вечно жив заради онова лято на 1994 г.

Снимка: Фейсбук

Почина Димитър Пенев. Всъщност не е възможно Димитър Пенев да умре. Той ще е вечно жив заради онова лято на 1994 г. Това написа лидерът на „Има такъв народ" Слави Трифонов във фейсбук.

"Аз бях един от хилядите, които излизаха по улиците след победите на българския национален отбор на Световното по футбол през 1994 г. в САЩ.

Крещях заедно с останалите, размахвах българското знаме и бях ужасно горд, че съм българин. Защото ние победихме Германия, Мексико, Аржентина… ние бяхме на върха на света.

Чувството беше изумително, уникално, невероятно и съм щастлив, че съм го изпитал. И в основата на всичко това беше Димитър Пенев. Така че той няма как да умре", пише той.

И добавя: "Просто е невъзможно. Димитър Пенев - велик човек. Светла му памет!"

