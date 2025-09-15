Слави Трифонов: Днес си отиде един наистина добър човек

Кадър Фб

Слави Трифонов скърби за отец Иван от Нови Хан.

Ето какво пише той:

Да си добър човек е толкова логично. Всъщност всички трябва да сме добри хора, нали така? И децата да бъдат възпитавани като добри хора, родителите им да са добри хора, учителите, съседите ни, колегите ни, приятелите ни. Всички трябва да сме добри хора. Да правим добро. Но дали наистина е така? Всеки сам най-добре може да прецени.

Аз мисля, че днес си отиде един наистина добър човек. Отец Иван беше добър човек и искаше да прави добро за всички, но най-вече за децата, които съдбата беше отхвърлила и които въобще не знаеха какво е това – добро. А отец Иван им го даваше с пълни шепи и на всяка цена. Ей това наистина може да е „на всяка цена“ – да правиш добро. Иначе няма да сме хора.

Сега ще ви покажа отец Иван такъв, какъвто го видях аз. Светла му памет! И ако наистина има рай, той с широки крачки се е запътил натам.

