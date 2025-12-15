Слави Трифонов: Господа журналисти, вие цитирате „Маркет ЛИНКС“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава

Кадър Фб

Слави Трифонов не вярва на проучванията на социолозите.

Ето какво пише той:

Изборите вероятно ще са след три месеца и социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“ извади проучване, според което ИТН ще вземе 2,2% на следващите избори.

Тъй като съм фен на фактите, реших да проверя колко ни е давала „Маркет ЛИНКС“ примерно три месеца преди последните избори, на които участвахме, както и три месеца преди първите избори, на които участвахме.

И колко интересно. Фактите са следните:

Три месеца преди последните избори, на които участвахме, „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,4%, а на самите избори ние влизаме с 6,78%.

Още по-интересно – на първите избори, на които ИТН участва, три месеца преди тях „Маркет ЛИНКС“ ни дава 3,8%, а ние влизаме с 17,66%.

Такива са фактите.

Тоест социолозите от „Маркет ЛИНКС“ или са пълни некадърници, или се опитват да манипулират резултатите с някаква цел.

И нещо към журналистите: господа журналисти, вие цитирате „Маркет ЛИНКС“. Да видим сега дали ще цитирате и мен, тъй като истината е такава.

Тоест, вие или сте фенове на истината, или сте фенове на манипулацията.

Такива са фактите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!