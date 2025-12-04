реклама

Слави Трифонов: ИТН подкрепи референдума за въвеждането на еврото

04.12.2025 / 18:49 1

Снимка: Фейсбук

ИТН подкрепи референдума за въвеждането на еврото. Това става ясно от публикация на лидера на ИТН Слави Трифонов във фейсбук.

"Тъй като голяма част от медиите вероятно удобно за тях премълчават един факт, аз ще му обърна внимание. Вчера в Парламента парламентарната група на „Възраждане“ внесе за гласуване предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.?“. И на въпросното гласуване, забележете, парламентарната група на „Има такъв народ“ гласува „за“ това да има такъв референдум.

Тоест, въпреки че аз твърдо вярвам, че европейската валута трябва да бъде въведена в България, убедено смятам, че българите трябва да бъдат питани за всичко. Българският народ е мъдър и сам може да определя съдбата си. Такива са правилата на пряката демокрация", пише Слави Трифонов, цитиран от БНТ.

 

