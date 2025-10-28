Слави Трифонов: Измама

Кадър Фб

Слави Трифонов предупреди за измама.

Ето какво пише той:

В момента тече интервю, което съм дал преди много време. Интервюто се излъчва от фалшив профил. Това е измама! Обявява се парична награда - това също е измама! За съжаление, интернет е място на много измамници, лъжци, тролове и какви ли не още отрепки. Много моля - бъдете бдителни и не бъдете лековерни. Това, което четете в момента, е единственият ми официален профил. Уважавам всеки последовател и съм загрижен за всеки един от вас!

