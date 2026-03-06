Слави Трифонов: Министър се е барикадирал в кабинета си и отказва да подаде оставка

Кадър Фб

Оказа се, че министърът на МРРБ Ангелина Божанова не ще да подава оставка по здравословни причини. Министърът се е барикадирал в кабинета си и обявява, че няма да се поддаде на принудата от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов да назначава хора, спуснати от самите тях. Това написа председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов в социалните мрежи.

Според него, ПП-ДБ упражняват натиск върху министър от служебното правителство да назначава свои хора, но Божанова категорично отказва.

Трифонов посочва, че подобен натиск би предизвикал широк медиен отзвук, ако ставаше дума за други политически субекти. „Сега по БТВ и Нова телевизия това щеше да измести новината за войната. Това щеше да е първа новина по частните телевизии. Щеше да има екипи пред Министерството на регионалното развитие, пред дома на министърката, пред дома на Тошко Йорданов, пред дома на Станислав Балабанов“, пише той.

По думите на Трифонов, настоящото служебно правителство се управлява от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, който е бивш председател на парламентарната група на ПП-ДБ, и това обяснява „тишината“ около случая.

„Пред МРРБ няма никакъв телевизионен екип, пред Мирчев и Божанов също няма никой, а на площада всичко е спокойно. Няма симпатизанти на ПП-ДБ, няма „Боец“, няма сцени, няма микрофони“, коментира той.

Слави Трифонов критикува начина, по който медиите отразяват политическите действия на ПП-ДБ, като заявява: „За тях всичко може. Да лъжат, да нарушават законите, да променят Конституцията… А за всички останали нищо не може.“

"И тука аз, горкият чалгар с класическо висше музикално образование се питам: добре бе, защо за ППДБ всичко е позволено, а за всички останали нищо не може? Защо тях Светльо Иванов и Лора Крумова ги обожават, а мен ме мразят? И отговорът идва от само себе си. Защото те са от елита. Те са от центъра - извинете, от даунтаун. Пъпът им е хвърлен на жълтите павета. Те са едно ниво над всички останали. Преди да си легнат, слушат джаз. Те са по-умни и по-красиви, а аз съм един селяндур. И колкото и да твърдя, че съм израснал с Бах, Моцарт, Малер и Шьонберг, за тях винаги ще бъда селянин, мутра и чалгар. Дали ми е тъжно? Разбира се, че не. Напротив - щастлив съм, че нямам нищо общо с тези жалки, смешни и измислени герои. И с удоволствие ще продължа да ги мачкам и да показвам техните недостатъци, наглост, безочие и самовлюбеност."

