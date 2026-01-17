Слави Трифонов: Най-хубавото нещо в живота е да се грижиш за хората, които обичаш и да даваш
Кадър Тик Ток
Слави Трифонов пусна видео в Тик Ток от последното си интервю при Мартин Карбовски.
Там журналистът го пита "Кое е най-хубавото нещо в живота?"
Слави Трифонов не се колебае в отговора си:
"Най-хубавото нещо е да се погрижиш за хората, които обичаш, да са защитени, запазени.
Най-хубавото нещо е да се грижиш за хората, на които държиш.
Най-хубавото нещо е да можеш да даваш.
Ако си успял да направиш нещо да можеш да даваш.
Да даваш. Да!"
