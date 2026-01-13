реклама

Слави Трифонов: По цели нощи не мога да спя и гледам тик ток, затова реших и аз да създам акаунт

13.01.2026 / 14:41 3

Кадър Фб, Слави Трифонов

Слави Трифонов пусна стори във Фейсбук, с което съобщава, че е създал свой акаунт в Тик Ток.

"По цели нощи не мога да спя. Изгледах всички налични филми, които съществуват във всички налични платформи, казва той.

Започнах да гледам тик ток. Тик ток е нещо много интересно.

Има най-различни неща, които ме вълнуват. 

Гледам коли, мотори, кучета и различни неща.

Поради тази причина реших да създам профил в Тик Ток.

Както казва българският народ, който е много умен и е измислил една поговорка:

"Барабар Петко с мъжете"

И аз така да бъда като всички.

Имам достатъчно добър екип. Телевизия. 

Екипът ми ще се грижи и аз също."

Линк към изявлението му: https://www.facebook.com/stories/170145114477058/UzpfSVNDOjE0ODM5NDI0MzI2NzI2MjU=/?view_single=1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 1 секунда)
Рейтинг: 203482 | Одобрение: -1633
И тия дето гласуваха за тебе не могат да спят.Но не от скука ,а от студ и глад!
0
0
бачо Кольо (преди 2 минути)
Рейтинг: 21076 | Одобрение: 5641
Тая вече е жалка(славуцка)!
Колкото повече,толкова повече!
0
0
KRISTINCHO (преди 9 минути)
Рейтинг: 42280 | Одобрение: -20
Време е Слави да се откаже от политиката. Шоу бизнеса е неговата сила.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.
2
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 171713 | Одобрение: 18613
Жалък опит за самореклама!!!;):errm:Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама