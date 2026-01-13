Слави Трифонов: По цели нощи не мога да спя и гледам тик ток, затова реших и аз да създам акаунт
Кадър Фб, Слави Трифонов
Слави Трифонов пусна стори във Фейсбук, с което съобщава, че е създал свой акаунт в Тик Ток.
"По цели нощи не мога да спя. Изгледах всички налични филми, които съществуват във всички налични платформи, казва той.
Започнах да гледам тик ток. Тик ток е нещо много интересно.
Има най-различни неща, които ме вълнуват.
Гледам коли, мотори, кучета и различни неща.
Поради тази причина реших да създам профил в Тик Ток.
Както казва българският народ, който е много умен и е измислил една поговорка:
"Барабар Петко с мъжете"
И аз така да бъда като всички.
Имам достатъчно добър екип. Телевизия.
Екипът ми ще се грижи и аз също."
Линк към изявлението му: https://www.facebook.com/stories/170145114477058/UzpfSVNDOjE0ODM5NDI0MzI2NzI2MjU=/?view_single=1
