Слави Трифонов: По цели нощи не мога да спя и гледам тик ток, затова реших и аз да създам акаунт

Слави Трифонов пусна стори във Фейсбук, с което съобщава, че е създал свой акаунт в Тик Ток.

"По цели нощи не мога да спя. Изгледах всички налични филми, които съществуват във всички налични платформи, казва той.

Започнах да гледам тик ток. Тик ток е нещо много интересно.

Има най-различни неща, които ме вълнуват.

Гледам коли, мотори, кучета и различни неща.

Поради тази причина реших да създам профил в Тик Ток.

Както казва българският народ, който е много умен и е измислил една поговорка:

"Барабар Петко с мъжете"

И аз така да бъда като всички.

Имам достатъчно добър екип. Телевизия.

Екипът ми ще се грижи и аз също."

Линк към изявлението му: https://www.facebook.com/stories/170145114477058/UzpfSVNDOjE0ODM5NDI0MzI2NzI2MjU=/?view_single=1

