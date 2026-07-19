Слави Трифонов: Шоуто по време на почивката на финала на Световното беше много по-интересно от самия мач

Кадър БНТ

"Шоуто по време на почивката на финала на Световното беше много по-интересно от самия мач. Само че, нямаше ли кой да каже на коментатора от БНТ, че не трябва да коментира Мадона, Джъстин Бийбър и Шакира по време на изпълненията им? Това е много странна порода хора", написа във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"Снощи, на мача за третото място, коментаторът непрекъснато наричаше Мбапе - „Ембапе“. И на него пък нямаше кой да му каже, че човекът не се казва така. Това е все едно всеки един от вас да се казва „Еиван“, „Епетър“ или „Егеорги“, коментира още той.

"И въобще, коментаторите на БНТ ми приличат на един образ от „Шоуто на Слави“ - Ицо Вица. Само че, той беше убиец на вицове, а те са убийци на футболни коментари", написа също Слави Трифонов.

Редактор "Екип на Петел",

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