реклама

Слави Трифонов: Само факти! Иначе всеки приказва каквото си иска

14.12.2025 / 20:43 0

Фейсбук

Обичам фактите. Защото иначе всеки приказва каквото си иска и никой не знае на кого да вярва. А фактите са истината. На тях не им пука на кой какво му харесва. В 21:00ч. очаквайте редколегията. Само факти! Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов. 

Думите му подсказват, че се очаква още тази вечер Трифонов да направи свое изявление, пише "Фокус".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама