Слави Трифонов: Само факти! Иначе всеки приказва каквото си иска

Обичам фактите. Защото иначе всеки приказва каквото си иска и никой не знае на кого да вярва. А фактите са истината. На тях не им пука на кой какво му харесва. В 21:00ч. очаквайте редколегията. Само факти! Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов.



Думите му подсказват, че се очаква още тази вечер Трифонов да направи свое изявление, пише "Фокус".

