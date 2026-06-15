Слави Трифонов: Северна Македония няма място в Европейския съюз

Снимка Булфото

Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов излезе с нов пост в социалните мрежи. След като по-рано той написа поредно отворено писмо до Иван Демерджиев за случая "Петрохан", сега в полезрението му е попаднал инцидентът пред българското посолство в Скопие.

Веднага от българска страна излязоха с позиция от Външно министерство и президентът Илиана Йотова, които осъдиха този акт, пише Блиц.

По-късно стана ясно, че вече има задържан 44 годишен мъж за престъплението.

Ето какво написа Трифонов в личния си фейсбук профил:

Чак сега научих новината за запалените български дипломатически коли пред българското посолство в Скопие. Един път съм ходил в Скопие. На стената пред посолството с черен спрей беше написано: „Бугари, мрете!“. Днешният акт със запалването не е просто омраза, той е доказателство, както и надписът от моя спомен, че те искат да ни убиват. И няма защо да използваме романтични приказки - голата истина е такава. Те вече толкова ни мразят, че искат да не съществуваме. Вече е напълно излишно да се говори и да се обяснява, защото едни хора говорят, а други палят.

Затова - ясни действия!

Северна Македония няма абсолютно никакво място в Европейския съюз! България не бива да позволява, за нищо на света, Северна Македония дори да си представи, че може да е част от ЕС.

Нека си стоят сами на жалката си територия, да мразят и да се палят едни други, но да не живеят там, където живеят цивилизованите хора.

Така че процесът на присъединяването им приключи, преди да е започнал! Така мисля аз, а предполагам, че така мислят и всички нормални българи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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