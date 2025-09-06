Слави Трифонов: Тогавашните българи са показали как се прави
кадър, фейсбук
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов честити Деня на Съединението на всички българи в профила си във Фейсбук.
"Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм, че и ние можем като тях!", пише Трифонов.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!