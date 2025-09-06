Слави Трифонов: Тогавашните българи са показали как се прави

кадър, фейсбук

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов честити Деня на Съединението на всички българи в профила си във Фейсбук.

"Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм, че и ние можем като тях!", пише Трифонов.

