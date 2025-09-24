Слави Трифонов: Тя беше изумително красива, магнетична и въздействаща.

Кадър Фб

Слави Трифонов написа пост в памет на великата Клаудия Кардинале:

"Вчера почина една много специална световна знаменитост – Клаудия Кардинале. Разбира се, по-младите хора едва ли знаят коя е тя, но ще ви кажа, че в младостта си тя беше изключително известна заради ролите си във филми като „Имало едно време на Запад“, „Гепардът“, „Роко и неговите братя“, които през моето детство бяха абсолютни световни хитове.

Клаудия Кардинале беше изумително красива, магнетична и въздействаща. Затова много по-късно, когато тя ми гостува в „Шоуто на Слави“, бях горд, че мога да разговарям с нея пред българските зрители.

Въпреки напредналата си възраст, тя се държа много чаровно и достойно – като истинска световна звезда.

Ще ви покажа част от нейното гостуване при мен, защото присъствието ѝ в България беше израз на уважение към всички нас, българите.

