Слави Трифонов към Демерджиев и Радев: Мълчанието за "Петрохан" е странно, излиза че прикривате нещо

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Крайно време е да постъпите на висотата на своя пост и да оповестите резултатите от разследването на случая „Петрохан“. Това пише във фейсбук Слави Трифонов, който директно се обръща към премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него мълчанието на институциите е странно и лесно вече може да се приеме, че се прикрива някого или нещо по случая.

Ето какво пише Трифонов:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин Демерджиев,

Предполагам, че сте много ангажиран - полети, мантинели, скандали… И въпреки това фактът, че продължавате да мълчите за случая „Петрохан“ и не изнасяте реалната информация от разследването, е меко казано странен. Каквито и да са версиите за Вашето мълчание, не разбирате ли, че в крайна сметка излиза, че Вие прикривате някого или нещо? Не разбирате ли, че вече ужасно прекалихте с Вашето мълчание по този въпрос?

В интернет е пълно с конспирации. Пишман разследващи журналисти изказват всякакви твърдения, повечето от които са напълно безумни. И докато Вие мълчите, господин министър, с това само ще подхранвате конспиративните теории и измислиците на този или онзи псевдожурналист.

Крайно време е да постъпите на висотата на своя пост и да оповестите резултатите от разследването на случая „Петрохан“.

Господин Радев,

Не знам дали четете моята лична кореспонденция с Вашия вътрешен министър. Едва ли - Вие сте толкова ангажиран. Но въпреки това ще Ви кажа, че мълчанието на министър Демерджиев по случая „Петрохан“ е изключително подозрително и е крайно време да направите необходимото и, ако трябва, да принудите вътрешния министър най-после да даде информация по случая „Петрохан“.

Това е във Вашите правомощия и, честно казано, е във Вашите задължения.

Редактор "Екип на Петел",

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