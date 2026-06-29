Слави Трифонов към Радев: Съветвам Ви сериозно да обърнете внимание на случая „Петрохан“ и на господин Демерджиев

Снимка: Фейсбук

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов отново пише на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и премиерът Румен Радев.

Темата отново е случаят "Петрохан". Ето какво написа Трифонов във фейсбук:

"Господин Демерджиев,

Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пиша всяка седмица. При това въобще не съм влюбен във Вас. Случаят „Петрохан“ е важен заради многото въпроси, които чакат своите отговори. Въпросите ги задаваме ние, а отговорите са при Вас. Докога, бе, господин министър, ще Ви чакаме? Аз няма да спра да питам и ако Вие не спрете да мълчите, ще влезем в един порочен кръг. Колкото повече мълчите, толкова по-подозрителен ставате, господин Демерджиев.

Господин Демерджиев, много министри на вътрешните работи съм видял. Огромната част от тях бяха самозабравили се чиновници. Съжалявам, но започвате да ми приличате на такъв. Много бързо – министър сте от два месеца.

P.S.

Господин Радев,

Съветвам Ви сериозно да обърнете внимание на случая „Петрохан“ и на назначения от Вас за министър на вътрешните работи господин Демерджиев. Хората са избрали Вас, а не Вашите министри. И ако те се скатават, както господин Демерджиев, отговорността е изцяло Ваша. Така че посъветвайте господин министъра на вътрешните работи да се вземе в ръце и да даде така необходимите отговори за случая „Петрохан“.

Съветвам Ви съвсем приятелски."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!