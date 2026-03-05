Слави Трифонов отвърна на майката Ралица Асенова: Няма да изтеглям никакви песни отникъде

Кадър Фб

Слави Трифонов отвърна на Ралица Асенова, майката на Ники Златков, която иска да бъде премахната песента на Слави Трифонов за "Петрохан", наречена "Деца, забравени от Бога".

Тя го обвини, че използва трагедията за политически дивиденти.

"Дълбоко съчувствам на близките на загиналите в трагедията в Петрохан. Направил съм песен, защото така го чувствам и така го разбирам. В песента няма нито едно име и, обективно погледнато, тя е за всички опропастени и унищожени детски животи.

В края на клипа на песента съм написал това, което мисля. И то е, че децата са като цветя. Не трябва да позволяваме на никого да ги мачка и трябва да ги пазим, защото те са толкова крехки.

И няма да изтеглям никакви песни отникъде, както и няма да променя мнението си за пе**филията."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!