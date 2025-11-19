Слави Трифонов побесня: Заболя ме главата

Кадър Фб

Подписът е фалшив, а Кирил Петков се възползвал от него

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов публикува остър коментар в социалната мрежа Facebook днес, провокиран от решението на Софийския районен съд да оправдае Лена Бориславова по делото за фалшифициране на документи. Според Трифонов, въпреки съдебното решение, фактът за фалшивия подпис остава, а облагодетелстваният от него е бившият премиер Кирил Петков, цитира Дунав мост.

"Невинен няма"

"На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена", пише Трифонов.

Той акцентира върху моралния и политическия аспект на казуса, като подчертава, че именно благодарение на този документ Кирил Петков е успял да заеме министерския пост в първия служебен кабинет на Стефан Янев през 2021 година.

"Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата", заявява лидерът на ИТН и допълва: "Медиите коментират само, че Лена е невинна. Особено големите телевизии. Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?"

Реакцията на потърпевшия

В публикацията си Слави Трифонов цитира и думите на Атанас Русев от сдружение "Да запазим Корал" – човекът, чийто подпис е бил фалшифициран върху документите. Реакцията на Русев е изключително остра и насочена срещу състоянието на правосъдието в България.

"Разбирате ли сега каква точно КОЧИНА е съдебната ни система и цялата ни „държава“? Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен", гласи позицията на Атанас Русев, споделена от Трифонов.

Според Русев решението на съда е "залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков". Екологът завършва с думите: "Точно в тази кочина живеем и който може да мисли, разбира кои са най-най-големите свине в тази „държава“."

Контекст на съдебното решение

Припомняме, че вчера състав на Софийския районен съд призна Лена Бориславова за невиновна по обвинението, че съзнателно се е ползвала от неистински документи. Съдът прие, че подписите наистина са неавтентични, но няма безспорни доказателства, че именно Бориславова е автор на фалшификацията или че е знаела за нея, тъй като до електронния ѝ подпис са имали достъп и други лица от кантората.

Днес стана ясно, че Софийска районна прокуратура вече е внесла протест срещу оправдателната присъда.

"Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите", обобщава Слави Трифонов в края на своя коментар, визирайки лидерите на "Продължаваме промяната".

