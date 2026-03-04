Слави Трифонов пусна песен за "Петрохан": Деца, забравени от Бог

Кадър Фб

Един от загиналите в случая "Петрохан" е дете. Момче на 15 години.

Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов на страницата си във Facebook.

Вдъхновен от трагедията "Петрохан", той публикува нова песен със заглавие "Деца, забравени от Бога".

Ето и пълния текст на съобщението му:

Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот!

В крайна сметка, всеки сам решава как да си обяснява или да обяснява случилото се. Аз реших по моя начин.

За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя. Трябва да ги пазим. Защото те са толкова крехки.

