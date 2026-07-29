Слави Трифонов с критики към Радев и Йотова заради бюджета на „Прогресивна България“

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Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов отправи остри критики към премиера Румен Радев и президента Илиана Йотова в публикация в личния си профил във Facebook.

В поста си Трифонов коментира изказването на Румен Радев, че „Прогресивна България“ (ПБ) ще подкрепи кандидатурата на Илиана Йотова за президент, както и позицията на Йотова относно бюджета на формацията, пише Блиц.

Лидерът на ИТН определи действията им като „лицемерни“ и заяви, че според него между двамата има взаимна политическа подкрепа. Той отправи критики към параметрите на бюджета, като посочи, че в него според него са заложени допълнителни разходи и нов дълг.

Трифонов твърди, че бюджетът поставя страната в процедура по свръхдефицит и нарушава Закона за публичните финанси. Той също така постави под въпрос оценката на юридическия екип на Илиана Йотова относно законността на документа.

В публикацията си лидерът на ИТН коментира и предишни действия на Йотова, свързани със служебното правителство и Андрей Гюров, като отправи обвинения за нарушаване на закона.

До момента публикацията представлява позиция на Слави Трифонов, изразена в личния му профил в социалната мрежа. Твърденията в нея са негови оценки и политически коментари.

Ето целия пост на Слави Трифонов:

Вчера Румен Радев каза, че Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илиана Йотова за президент, а днес Илиана Йотова каза, че ще пусне бюджета на ПБ и няма да му налага вето.

Колко мило…, колко любовно… и колко лицемерно!

Някои хора владеят лицемерието до съвършенство. Този бюджет е много по-лош от бюджета, заради който падна предишното правителство. Заради този бюджет държавата е вкарана в процедура по свръхдефицит. В този бюджет на ПБ има едни 3 милиарда евро повече и не пише къде ще бъдат изразходвани, тоест ще ги похарчат за каквото искат. Още нещо - в този бюджет има едни 10 милиарда нов дълг. Само да ви припомня, че когато Орешарски искаше да изтегли 1 милиард лева дълг, това бе наречено „кражбата на века“. Е, ако 1 милиард лева е „кражбата на века“, то 10 милиарда евро какво са? Кражбата на Вселената ли?

Този бюджет нарушава Закона за публичните финанси, защото в закона пише, че дефицитът не може да е по-голям от 3,5%. А Илиана Йотова каза днес, че нейният юридически екип не виждал законови проблеми.

Е, нейният юридически екип сляп ли е? Тя ли ни прави на луди? Или мисли, че сме идиоти? Илиана Йотова не за първи път нарушава закона заедно с юридическия си екип. Само преди няколко месеца тя даде, в нарушение на закона, властта на Андрей Гюров като служебен премиер, при положение че Съдът на ЕС ще постанови, че той е в нарушение и не е можел да бъде служебен премиер. Илиана Йотова си позволява да предначертава посоката на страната без избори, със закононарушения, и иска да е президент?

Така е, Илиана Йотова и Радев си правят услуги - „ти на мене, аз на тебе“ - и ни мислят само за зрители.

Уважаеми зрители, спите ли?

Редактор "Екип на Петел",

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